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В Минске завершился турнир по теннису «Золотая ракетка»

25 ноября 2019 20:20
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Новости Беларуси. В Минске завершился республиканский командный турнир по теннису «Золотая ракетка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершился турнир по теннису «Золотая ракетка»-1

Он проходил при поддержке Президентского спортивного клуба. В соревнованиях принимали участие юниоры и юниорки в возрасте до 12 лет. С июля по октябрь проходили отборочные этапы, юные теннисисты спорили за выход в финал.

В Минске завершился турнир по теннису «Золотая ракетка»-4

А вот в ноябре состоялась титульная часть турнира. Победителем стала команда из Ракова. В финале они вырвали победу у Минска. Третье место у Гродно.

Владислава Манжос, участница турнира:
Хороший турнир, мне нравится. Хорошие судьи и достойные соперники, с которыми можно получить опыт.

Напомним, турнир «Золотая ракетка» проходил впервые. Будем надееться, что этот турнир поможет ребятам выйти на новый профессиональный уровень.

# Теннис # Владислава Манжос # Фотофакт

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