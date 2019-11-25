В Минске завершился турнир по теннису «Золотая ракетка»

Новости Беларуси. В Минске завершился республиканский командный турнир по теннису «Золотая ракетка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он проходил при поддержке Президентского спортивного клуба. В соревнованиях принимали участие юниоры и юниорки в возрасте до 12 лет. С июля по октябрь проходили отборочные этапы, юные теннисисты спорили за выход в финал.

А вот в ноябре состоялась титульная часть турнира. Победителем стала команда из Ракова. В финале они вырвали победу у Минска. Третье место у Гродно.

Владислава Манжос, участница турнира:

Хороший турнир, мне нравится. Хорошие судьи и достойные соперники, с которыми можно получить опыт.

Напомним, турнир «Золотая ракетка» проходил впервые. Будем надееться, что этот турнир поможет ребятам выйти на новый профессиональный уровень.