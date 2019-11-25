Высотой с 9-этажный дом. Показываем крытый футбольный манеж в Гомеле

Новости Беларуси. Гомельским футболистам зима больше не помеха для профессионального роста. В городе завершается возведение крупнейшего в стране надувного футбольного манежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект реализуется по поручению главы государства. Чтобы тренировки на траве у спортсменов перестали носить сезонный характер, в каждом областном центре поручено построить крытый манеж. Надувные купола уже появились в Минске, Бресте и Гродно. Чем гомельский манеж будет отличаться от остальных, узнал Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

Это грандиозное ПВХ-полотно весит 18 тонн. Когда заработают насосы, купол поднимется на высоту 22 метра. Это высота, приблизительно, 9-этажного дома.





Непростая операция подъёма прошла в штатном режиме. Белоснежная мембрана скрывает под собой уже готовое на 100% футбольное поле с искусственным покрытием.

Голландский газон уложен и расчёсан. Остаётся лишь смонтировать металлоконструкции трибун и можно играть. Под лёгкой крышей помимо поля поместится ещё и 500 посадочных мест.





Денис Езерский, начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома:

Фактически, это не только тренировочная площадка, но и место для проведения соревнований. Соответственно, исходя из требований, которые поставил нам глава государства, шло и проектирование, и работа подрядной организации, и словенская сторона изготавливала воздухоопорный купол с учётом этих 500 мест. То есть он шире, больше всех, которые уже построены.





О крытом стадионе мечтали несколько поколений гомельских футболистов.





Константин Прохоренко, начальник отделения развития молодежного футбола ФК «Гомель»:

Это позволит нам круглый год заниматься с мячами, то, чего мы не могли позволить себе раньше. И что было в Минске, Бресте. В последние годы даже наметился отток молодых футболистов из нашего региона туда, где лучше развита футбольная инфраструктура.







Новый манеж даст импульс развитию футбола в регионе. Сейчас в областном центре любимую игру миллионов культивируют две спортшколы, с января заработает третья. Кроме того в области играют три профессиональные футбольные команды. Есть все основания полагать, что поле будет расписано буквально по минутам.





Юрий Сочивко, директор Гомельской городской детско-юношеской спортивной школы №6:

Я гарантирую, что этот объект будет загружен на 100%. На сегодняшний день уже есть заявки и от России и от Украины на проведение сборов и турниров.