«Мы ехали слушать белорусский гимн». Сборная U-24 по современному пятиборью вернулась с ЧЕ в Польше

Новости Беларуси. Две медали чемпионата Европы. В польском городе Джонков с 22 по 24 ноября проходило европейское первенство среди молодежи U-24 по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В белорусской команде Екатерина Этина стала третьей в личном зачете, уступив один балл спортсменке из Швейцарии, у которой серебро. Также Екатерина вместе с партнёршами по команде Виолеттой Гуреевой и Викторией Островской стали победительницами в командной гонке. 25 ноября команда вернулась в Минск.

Екатерина Этина, Виктория Островская, призеры чемпионата Европы по современному пятиборью (U-24):

Мы рассчитывали на это золото, оно было ожидаемое. Все сложилось, и все внесли свой вклад. Мы старались, ехали за золотом. Мы ехали слушать белорусский гимн.

Виолетта Гуреева, призер чемпионата Европы по современному пятиборью (U-24):

Был последний старт, мы все силы отдали, и все получилось.

Елена Нырцова, старший тренер сборных команд по современному пятиборью:

В прошлом году также девочки выиграли золотую медаль на этом турнире. В позапрошлом – мальчишки пели гимн на верхней ступеньке пьедестала. Поэтому, по традиции, мы уже с амбициями выступали и хотели спеть этот гимн – мы его пели.