ХК «Динамо» в гостях уступил уфимскому «Салават Юлаеву»

В стартовом периоде дружины голами отличиться не смогли. А на последней минуте второго уфимцы открыли счет и вышли вперед. Правда ненадолго. В начале заключительного отрезка Пышкайло удачно сыграл на добивании и сравнял цифры на табло. Однако уже через несколько минут наши парни вновь почувствовали горечь пропущенной шайбы. Перевести игру в овертайм удалось Пинчуку, где у минчан были перспективные моменты. 7 сентября коллективы уже встречались в Минске и подопечные Вудкрофта также уступили. Следующий матч в КХЛ они проведут в понедельник, 26 сентября. Соперник – магнитогорский «Металлург».

Стартовое вбрасывание назначено на 17.00.