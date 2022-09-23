Минское «Динамо» уверенно обыграло чемпиона КХЛ – московский ЦСКА

Именно россияне вступали в противостояние в статусе фаворитов. Но надежды на благополучный исход для подопечных Вудкрофта были. В предыдущем матче против «Куньлуня» спортсмены ЦСКА неожиданно провалились. А белорусы накануне обыграли «Северсталь». В поединке минчан против москвичей счет открыли наши хоккеисты. На 16-й минуте отличился Владимир Алистров. А во втором периоде отрыв хозяев увеличил Райан Спунер. В заключительной 20-минутке забросил Пакетт. А гости смогли ответить лишь единожды. Как итог – неожиданная, но крайне приятная победа «Динамо» со счетом 3:1. Такой результат вызвал бурю эмоций у болельщиков обеих дружин. Вот как игру прокомментировали фанаты на форумах.