Вратаря минского «Динамо» Константина Шостака признали игроком дня в КХЛ

Голкипер минского «Динамо» Константин Шостак признан игроком дня в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игрок помог «зубрам» одержать важную и долгожданную домашнюю победу над ЦСКА. Благодаря ей минская дружина поднялась на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Шостак сделал 31 сейв и отразил 96,9 % бросков.