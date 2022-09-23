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Вратаря минского «Динамо» Константина Шостака признали игроком дня в КХЛ

23 сентября 2022 19:43
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Голкипер минского «Динамо» Константин Шостак признан игроком дня в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» уверенно обыграло чемпиона КХЛ – московский ЦСКА.

Вратаря минского «Динамо» Константина Шостака признали игроком дня в КХЛ-1

Игрок помог «зубрам» одержать важную и долгожданную домашнюю победу над ЦСКА. Благодаря ей минская дружина поднялась на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Шостак сделал 31 сейв и отразил 96,9 % бросков.

# Хоккей # Константин Шостак # Фотофакт

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