В Минске продолжается ЧБ по фехтованию. Кто выиграл очередной комплект наград?

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Медали разыгрываются в мужских и женских личных соревнованиях, а также в командном первенстве.

На соревнованиях эмоции бьют ключом. Соперники постоянно норовят оспорить решения судьи. И это при том, что попадания фиксируются электроникой. Если говорить о ходе турнира, то на данный момент в общекомандном зачете лидирует Брестская область, правда, соперники не отстают. Сверхудачным для команды Брестской области стало 23 сентября. На их счету два золота в командном соревновании на рапирах. 24 сентября сильнейших определяли саблисты в личном первенстве. У мужчин победителем стал Максим Пинчук, у женщин золото завоевала Анна Иванищенко.

Сергей Кисель, спортсмен национальной команды по фехтованию:

Соревнования всегда даются тяжело, но мы хорошо подготовлены. Думаю, будет все хорошо. Рассчитываем на призовое место, надеемся на первое, но там будет видно. Тактика простая: вначале прочитать соперника, потом уже под него подстроится и дальше выигрывать. Молодое поколение пока только подрастает, много человек ушло взрослых, я один из последних остался.

Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:

Соревнования проходят среди взрослых. У нас нижний порог – 2008, ниже мы не допускаем спортсменов, поэтому у нас участвуют в основном взрослые спортсмены, молодежь, юниоры. Спортсмены, которые имеют достаточный опыт, чтобы навязать конкуренцию, чтобы всем было интересно выступать, участвовать, какой-то соревновательный принцип был. Внимательно следим за этим чемпионатом республики. В основном выигрывают те спортсмены, на которых мы и рассчитывали. Есть определенные спортсмены, которые в виде оружия – определенный костяк лидеров. К ним пытаются пробиться молодые спортсмены. Каких-то серьезных сенсаций на турнире не было, но, например, можно отметить в рапире женской молодую спортсменку Яну Лазареву-Скранжевскую из Минской области. Она выиграла чемпионат у опытной спортсменки из Бреста.