Хавьер Фернандес оценил свое выступление в короткой программе

Новости Беларуси. Той самой непредсказуемости болельщики чемпионата Европы по фигурному катанию ждали и от выступления мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Той самой непредсказуемости болельщики чемпионата Европы по фигурному катанию ждали и от выступления мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди звёзд – титулованный испанский фигурист Хавьер Фернандес. В копилке – 6 золотых наград чемпионата Европы, а в планах – уже и минское золото. К тому же стать оно должно красивой точкой спортивной карьеры.
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Но россияне на данном этапе обошли.
Хавьер Фернандес, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Испания):
К сожалению, я допустил ошибки, но в целом короткая программа получилась хорошо.
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