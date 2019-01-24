Прямой эфир

Хавьер Фернандес оценил свое выступление в короткой программе

24 января 2019 18:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Той самой непредсказуемости болельщики чемпионата Европы по фигурному катанию ждали и от выступления мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хавьер Фернандес оценил свое выступление в короткой программе-1

Среди звёзд – титулованный испанский фигурист Хавьер Фернандес. В копилке – 6 золотых наград чемпионата Европы, а в планах – уже и минское золото. К тому же стать оно должно красивой точкой спортивной карьеры.

Как судьи оценивают выступления фигуристов? Разбираемся с рефери Екатериной Серовой

Но россияне на данном этапе обошли.

Хавьер Фернандес оценил свое выступление в короткой программе-4

Хавьер Фернандес, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Испания):
К сожалению, я допустил ошибки, но в целом короткая программа получилась хорошо.

Читайте также:

Алексей Ягудин на ЧЕ в Минске: очень сложно стать спортом №1 в вашей стране

«Мы с тренерами решили, что мне нужно развиваться». Алина Загитова довольна первым выступлением на ЧЕ

Яков Зенько о ЧЕ по фигурному катанию: Я чувствовал ответственность, но я с ней не справился

Деликатесы с пометкой «спорт». Где живут и что едят фигуристы в Минске?

# Фигурное катание # Хавьер Фернандес # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Комментатор Гришин рассказал о своих впечатлениях от ЧЕ по фигурному катанию в Минске
24 января 2019 18:11

Комментатор Гришин рассказал о своих впечатлениях от ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Алексей Ягудин на ЧЕ в Минске: очень сложно стать спортом №1 в вашей стране
24 января 2019 17:39

Алексей Ягудин на ЧЕ в Минске: очень сложно стать спортом №1 в вашей стране

Деликатесы с пометкой «спорт». Где живут и что едят фигуристы в Минске?
24 января 2019 17:31

Деликатесы с пометкой «спорт». Где живут и что едят фигуристы в Минске?