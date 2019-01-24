Алексей Ягудин на ЧЕ в Минске: очень сложно стать спортом №1 в вашей стране

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года (Россия):

Что касается чемпионата Европы, то здорово, что он проходит впервые у вас в Республике Беларусь. Безусловно, нам, фигуристам, очень сложно стать спортом №1 в вашей стране, потому что хоккей и еще раз хоккей. Но благодаря этой всенародной любви к хоккею появилась эта «Минск-Арена», где не только нам и прессе удобно работать, но и самим спортсменам выступать.

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