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Алексей Ягудин на ЧЕ в Минске: очень сложно стать спортом №1 в вашей стране

24 января 2019 17:39
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Ягудин на ЧЕ в Минске: очень сложно стать спортом №1 в вашей стране-1

Пока фигурист-легенда Алексей Ягудин может лишь строить прогнозы. Олимпийский чемпион 2002-ого, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, кто как не он знает цену медалям.  

Алексей Ягудин на ЧЕ в Минске: очень сложно стать спортом №1 в вашей стране-4

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года (Россия):
Что касается чемпионата Европы, то здорово, что он проходит впервые у вас в Республике Беларусь. Безусловно, нам, фигуристам, очень сложно стать спортом №1 в вашей стране, потому что хоккей и еще раз хоккей. Но благодаря этой всенародной любви к хоккею появилась эта «Минск-Арена», где не только нам и прессе удобно работать, но и самим спортсменам выступать.

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