Комментатор Гришин рассказал о своих впечатлениях от ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Новости Беларуси. Этот чемпионат Европы по фигурному катанию уж точно войдёт в историю, хотя бы своими масштабами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 100 сильнейших фигуристов континента приехали из более чем 30 стран. А вот освещают красочное шоу 400 журналистов. Быть в эпицентре мировых спортивных новостей Беларуси, конечно, не привыкать.

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Но в рамках нынешнего первенства наша страна в очередной раз доказывает: качественные площадки мирового уровня есть, да и организация всегда на должном уровне.