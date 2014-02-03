Иванов Алексей

Вид спорта: лыжные гонки

Родился 17.05.1980г. в Витебске.

Спортивная карьера:

Участие в Олимпийских играх:

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стартовал в трёх гонках: 15 км свободным стилем - 60-е место, дуатлон 15+15 км - 48-е место, масс-старт 50 км - 45-е место.

Участие в чемпионатах и Кубках мира:

За свою карьеру принимал участие в двух чемпионатах мира, лучший результат – 13-е место в эстафете на чемпионате мира 2007 года, а в личных гонках 36-е место в масс-старте на 50 км на том же чемпионате.

В Кубке мира Иванов дебютировал в 2005 году, в декабре 2006 года впервые попал в тридцатку лучших на этапе Кубка мира, в эстафете. Всего на сегодняшний момент имеет 3 попадания в тридцатку лучших на этапах Кубка мира, все в эстафете. В личных гонках на этапах Кубка мира Иванов не поднимался выше 39-ого места и очков в зачёт Кубка мира не набирал.

Нынешний сезон:

Лучший результат сезона: 48-е место на 6-м этапе "Тур де Ски" (гонка классическим стилем на 10 км).

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Другая информация:

Коронные дисциплины: скиатлон, марафон. Использует лыжи и ботинки производства фирмы Fisher.