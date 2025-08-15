Гродненский «Неман» пробился в плей-офф квалификации Лиги конференций

Основное время ответного матча 3-го квалификационного раунда между «Неманом» и «Клаксвиком» с Фарерских островов завершилось вничью 2:2 – гродненцам удалось отыграть два мяча отставания в концовке поединка. Экстра-таймы не выявили победителя. Судьба противостояния решилась в серии пенальти. Футболисты белорусской команды были точнее и завоевали путевку в следующий раунд.

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Неман»:

План на игру, который мы планировали, тренировали, – он воплотился. Ребята большие молодцы. Мы доминировали на протяжении большей части матча. Не хотелось доводить дело до пенальти, но получилось, как получилось. Гродно с победой!

За выход в основной этап Лиги конференций гродненский «Неман» сыграет с «Райо Вальекано». Первый матч вице-чемпионы Беларуси проведут 21 августа в Венгрии, ответный поединок состоится 28 августа в Мадриде. Отметим, «Неман» – четвертый белорусский клуб в еврокубковой истории, который прошел трех оппонентов подряд в квалификации. Ранее это удавалось только БАТЭ, минскому «Динамо» и могилевскому «Днепру». Причем, последнее столь успешное выступление датируется сезоном 2015/2016.