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Сразу две золотые награды завоевали белорусы на Кубке Содружества по конькобежному спорту

18 октября 2023 18:30
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В Коломне продолжается Кубок Содружества по конькобежному спорту. Сегодня, 18 октября, белорусские спортсмены порадовали своим выступлением, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сразу две золотые награды завоевали белорусы на Кубке Содружества по конькобежному спорту-1

Сразу две золотые награды на счету наших конькобежек. Анна Доморацкая показала лучший результат на 500-метровке. А Екатерина Слоева была вне конкуренции на дистанции 3 000 метров. Ранее Егор Доморацкий завоевал бронзовую награду на дистанции 5 000 метров. Завершатся соревнования в пятницу.

# Спортивные соревнования # Анна Доморацкая # Екатерина Слоева # Егор Доморацкий # Фотофакт

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