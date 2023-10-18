Сразу две золотые награды завоевали белорусы на Кубке Содружества по конькобежному спорту

В Коломне продолжается Кубок Содружества по конькобежному спорту. Сегодня, 18 октября, белорусские спортсмены порадовали своим выступлением, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сразу две золотые награды на счету наших конькобежек. Анна Доморацкая показала лучший результат на 500-метровке. А Екатерина Слоева была вне конкуренции на дистанции 3 000 метров. Ранее Егор Доморацкий завоевал бронзовую награду на дистанции 5 000 метров. Завершатся соревнования в пятницу.