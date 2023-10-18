Открытый Кубок Беларуси по фехтованию проходит в Минске

Во второй состязательный день лучших определяли шпажисты. Среди женщин золотую медаль завоевала минчанка Александра Цурская. В финале она победила более опытную Екатерину Поршеневу из Гомеля. У мужчин викторию, несмотря на травму, праздновал Дмитрий Рыкунов, представляющий Гродно. В решающем противостоянии он был сильнее Максима Марука из Минской области.

Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:

Очень важно посмотреть, кто в какой форме готов, получить рейтинговые очки, чтобы попасть в выездной состав на соревнования, чтобы попасть в штатную национальную команду. Турнир довольно важный, интересный. Что примечательно, мы видим очень интересную борьбу со стороны молодых спортсменов, перспективных. То есть мы видим их рост, желание. Это самое главное. Мы видим огонь в их глазах, поэтому это очень радует.