Главный тренер сборной Беларуси по самбо: «Хотелось бы видеть атакующую борьбу»

Новости Беларуси. В заключительный день первенства страны по самбо за награды боролись юниоры – это спортсмены в возрасте от 19 до 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный турнир является отборочным к первенству Европы, которое состоится в апреле, а также к молодежному Чемпионату мира.

Победители отечественного старта вместе с титулами и медалями получают право выступить в составе национальной команды на этих двух международных турнирах. А пока ребята смогут попробовать свои силы и дебютировать на взрослом турнире. Минск традиционно примет международный турнир категории А на призы Президента Республики Беларусь. В каждом весе допускаются четыре атлета от страны.

Дмитрий Базылев, главный тренер сборной Беларуси по самбо:

Для меня, как для главного тренера, интересно посмотреть на ближайший наш резерв. И, возможно, дать им сейчас поучаствовать в международном турнире категории А. Посмотреть, в какой они форме, на каком уровне. Современное самбо идет в сторону увеличения динамики. В ближайшем нашем резерве хотелось бы видеть тоже атакующую борьбу. На данных соревнованиях моя задача – посмотреть, кто таковым является.