«Цмоки» вышли в плей-офф Кубка ФИБА

Новости Беларуси. Они это сделали! Минские «Цмоки» хоть и с приключениями, но вышли в плей-офф Кубка ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На паркете Falcon Club Арены «драконы» принимали румынскую «Орадю». Наши соперники тоже имели некоторые шансы. Матч сложился для команды Ростислава Вергуна неоднозначно.
Первую часть поединка столичные могут смело заносить себе в актив. Стартовую десятиминутку «Цмоки» выигрывают – 18:11, а по итогам второй части поединка смогли даже упрочить своё преимущество в счете. 38:24 – такие цифры горели на табло, когда команды уходили на большой перерыв.
Третью и четвертую четверти минчане провалили. На последней минуте основного времени «драконы» уступали три очка. Но дальний бросок Максима Салаша на последней секунде помог перевести «драконам» матч в овертайм. А там уже минчане праздновали победу – 68:62. «Цмоки» набирают 10 баллов и с первого места выходят в плей-офф.