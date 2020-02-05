«Цмоки» вышли в плей-офф Кубка ФИБА

Новости Беларуси. Они это сделали! Минские «Цмоки» хоть и с приключениями, но вышли в плей-офф Кубка ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На паркете Falcon Club Арены «драконы» принимали румынскую «Орадю». Наши соперники тоже имели некоторые шансы. Матч сложился для команды Ростислава Вергуна неоднозначно.