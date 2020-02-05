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«Цмоки» вышли в плей-офф Кубка ФИБА

05 февраля 2020 20:12
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Новости Беларуси. Они это сделали!  Минские «Цмоки» хоть и с приключениями, но вышли в плей-офф Кубка ФИБА,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На паркете Falcon Club Арены «драконы» принимали румынскую «Орадю». Наши соперники тоже имели некоторые шансы. Матч сложился для команды Ростислава Вергуна неоднозначно.  

«Цмоки» вышли в плей-офф Кубка ФИБА-1

Первую часть поединка столичные могут смело заносить себе в актив. Стартовую десятиминутку «Цмоки» выигрывают – 18:11, а по итогам второй части поединка смогли даже упрочить своё преимущество в счете.  38:24 – такие цифры горели на табло, когда команды уходили на большой перерыв.

Третью и четвертую четверти минчане провалили. На последней минуте основного времени «драконы» уступали три очка. Но дальний бросок Максима Салаша на последней секунде помог перевести «драконам» матч в овертайм. А там уже минчане праздновали победу – 68:62. «Цмоки» набирают 10 баллов и с первого места выходят в плей-офф.   

# Баскетбол # Фотофакт

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