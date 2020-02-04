Михаил Захаров: Министерство спорта отказало нам лететь на чартере в Словакию. Это издевательство

Подопечные Михаила Захарова готовятся сыграть на товарищеском турнире в Словакии. В каком составе и как национальная команда будет добираться до Попрада, узнавала Наталья Федорцова.

Наталья Федорцова, корреспондент: Сборная Беларуси по хоккею в третий раз собралась на учебно-тренировочном сборе. Михаил Захаров вызвал 24 хоккеистов. Традиционно много вопросов вызывает вратарская линия. Сегодня на «Чижовка-Арене» работали Михаил Карнаухов и Александр Осипков.

Однако в Словакию голкиперы из системы минского «Динамо» не поедут. Защищать ворота сборной будут совсем другие игроки. Уже в другой стране к нашей команде присоединятся Иван Кульбаков и Константин Шостак, которые этот сезон проводят в российской ВХЛ.

А вот лучший бомбардир питерского «Динамо» Артур Гаврус из-за проблем с визой не сможет добраться до Попрада. К слову, проблема транспортировки вызывает вопросы и у главного тренера сборной.

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Мы должны были чартером лететь на этот турнир. Как и в том году, ничего не поменялось. За три дня, за четыре сказали: Министерство спорта в лице министра спорта нам отказало лететь на чартере.

Я даже не знаю. В восемь утра у нас завтра сбор, приходим сюда, и в час ночи мы только будем в конечном пункте, Попраде. У нас две пересадки, автобусы. Я не знаю, как мы добираться будем. Это издевательство.