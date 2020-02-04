Михаил Захаров: Министерство спорта отказало нам лететь на чартере в Словакию. Это издевательство

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею в третий раз собралась на учебно-тренировочный кэмп, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею в третий раз собралась на учебно-тренировочный кэмп, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подопечные Михаила Захарова готовятся сыграть на товарищеском турнире в Словакии. В каком составе и как национальная команда будет добираться до Попрада, узнавала Наталья Федорцова.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Сборная Беларуси по хоккею в третий раз собралась на учебно-тренировочном сборе. Михаил Захаров вызвал 24 хоккеистов. Традиционно много вопросов вызывает вратарская линия. Сегодня на «Чижовка-Арене» работали Михаил Карнаухов и Александр Осипков.
Однако в Словакию голкиперы из системы минского «Динамо» не поедут. Защищать ворота сборной будут совсем другие игроки. Уже в другой стране к нашей команде присоединятся Иван Кульбаков и Константин Шостак, которые этот сезон проводят в российской ВХЛ.
А вот лучший бомбардир питерского «Динамо» Артур Гаврус из-за проблем с визой не сможет добраться до Попрада. К слову, проблема транспортировки вызывает вопросы и у главного тренера сборной.
Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Мы должны были чартером лететь на этот турнир. Как и в том году, ничего не поменялось. За три дня, за четыре сказали: Министерство спорта в лице министра спорта нам отказало лететь на чартере.
Я даже не знаю. В восемь утра у нас завтра сбор, приходим сюда, и в час ночи мы только будем в конечном пункте, Попраде. У нас две пересадки, автобусы. Я не знаю, как мы добираться будем. Это издевательство.
Александр Малявко, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Ну, перелет… потерпим, что тут такого. Хотелось бы, конечно, напрямую сразу лететь, отдохнуть.
В Словакии нашим парням помимо хозяев предстоит сыграть с олимпийской сборной России. Напоминаем: два предыдущих товарищеских турнира команда под руководством Михаила Захарова выиграла.
Артем Демков, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Хорошие команды, хорошие. По сравнению с соперниками, с которыми мы играли раньше, уровень сильнее, чем у прошлых команд. Словакия, олимпийская сборная России – молодые ребята, но все тоже хотят доказать. Там быстрая команда. Будет непросто, но тем интереснее.
В международную паузу, помимо национальной, свои силы на международных турнирах опробуют юниорская и юношеская сборные Беларуси.