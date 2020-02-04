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«Быстрая игра, очень много голов всегда». Стал известен чемпион Беларуси по индорхоккею

04 февраля 2020 21:04
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Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по индорхоккею. В заключительный день турнира обладатель золота прошлого сезона скрестил клюшки с реальным претендентом на победу, извечным соперником брестским «Строителем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Быстрая игра, очень много голов всегда». Стал известен чемпион Беларуси по индорхоккею-1

По ходу игры сложно было отдать преимущество одной из команд. Итог – закономерная ничья 2:2. Она оказалась в пользу хоккеистов «Минска», выигравших золотые награды в шестой раз кряду.

«Быстрая игра, очень много голов всегда». Стал известен чемпион Беларуси по индорхоккею-3

Серебро у игроков «Строителя». Бронза досталась ребятам из команды «Минск-2». Турнир получился зрелищным, жаль только, что проходил он при пустых трибунах. Свои команды поддерживали исключительно спортсмены и специалисты.

«Быстрая игра, очень много голов всегда». Стал известен чемпион Беларуси по индорхоккею-5

Андрей Сорока, главный судья соревнований:
Такой интересный индорхоккей. Это быстрая игра, очень много голов забитых всегда в матчах. Для зрителя всегда самое лучшее – это что? Забитые голы. Реклама вида спорта, результат. Самое это лучшее.

«Быстрая игра, очень много голов всегда». Стал известен чемпион Беларуси по индорхоккею-7

Лучший клуб Беларуси по индорхоккею теперь готовится к матчам Кубка европейских чемпионов (поединки пройдут в Познани с 14 по 16 февраля). Перед «Минском» стоит задача сохранить место в высшем дивизионе.

# Хоккей Беларуси

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