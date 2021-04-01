Главный тренер «Минских зубров»: дисциплина и терпение были важным аспектом в этой победе и во всей серии

Новости Беларуси. «Минские зубры» стали победителями высшей лиги чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Артема Ботвенкова обыграла «Юниор» со счетом 4:1 в серии и завоевала золотые медали.

В финале команды показывали игру, достойную равных соперников. Удача была на стороне «зубрят», правда, не всегда. Щекотать нервы фортуна начала еще в четвертом матче серии, когда в самом конце третьего периода судьи не засчитали шайбу Данилы Климовича. Тогда победа осталась за «Юниором». История продолжилась и в пятой игре. Климович забрасывает – гол не засчитан. Но, видимо, хоккейный бог существует, и третья шайба за авторством Данилы стала не просто победной, а чемпионской.

Данила Климович, нападающий «Минских зубров»:

Я не знаю, как эти эмоции передать! Выехал, бросил, как я умею, и все, ничего. Спасибо партнерам, что там пас мне отдали. Я думал, я ни одного гола не засчитаю, но вот надо было этот гол забить все-таки.

Поход «Минских зубров» за золотом начался еще в 2020 году. Тогда подопечные Ботвенкова не совладали с командой Беларусь U17. В этом сезоне ребята смогли не споткнуться на финальном этапе всего лишь благодаря двум факторам.

Артем Ботвенков, главный тренер «Минских зубров»:

Терпения больше, да, и в игровой дисциплине – это было сегодня видно по ребятам, они очень хотели победить и справиться за предыдущие матчи – четвертый, который был не совсем удачный в нашем исполнении. Поэтому сегодня, наверное, дисциплина и терпение были важным аспектом в этой победе и во всей серии. Думаю, что вся команда подросла по сравнению с прошлым годом. Мы исправили те ошибки, которые совершили в прошлом финале, поэтому выиграли.