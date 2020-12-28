Главный тренер «Динамо-Молодечно»: мы робко начали, «Юность» здорово двигалась, прессинговала нас

Новости Беларуси. Воскресный день в экстралиге А чемпионата Беларуси по хоккею выдался насыщенным: сыграли четыре матча и произошла смена лидера, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На тот момент еще идущая впереди «Юность» дома принимала «Динамо-Молодечно». Изначально для хозяев все складывалось неплохо: усилиями Стефановича минчане повели в счете. Это преимущество они могли приумножить, имея массу возможностей реализовать большинство, но молодой голкипер «Молодечно» Алексей Колосов был безупречен. В этой встрече он сделал 37 сэйвов. Партнеры по команде тоже не подвели и уже в конце первого периода усилиями Литвинова сумели сравнять счет.