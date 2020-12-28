Главный тренер «Динамо-Молодечно»: мы робко начали, «Юность» здорово двигалась, прессинговала нас
Новости Беларуси. Воскресный день в экстралиге А чемпионата Беларуси по хоккею выдался насыщенным: сыграли четыре матча и произошла смена лидера, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На тот момент еще идущая впереди «Юность» дома принимала «Динамо-Молодечно». Изначально для хозяев все складывалось неплохо: усилиями Стефановича минчане повели в счете. Это преимущество они могли приумножить, имея массу возможностей реализовать большинство, но молодой голкипер «Молодечно» Алексей Колосов был безупречен. В этой встрече он сделал 37 сэйвов. Партнеры по команде тоже не подвели и уже в конце первого периода усилиями Литвинова сумели сравнять счет.
Дальше атмосфера на льду была напряженной: хоккеисты, словно сухой порох, зажигались и при любой возможности начинали драться. Ничейный счет держался до третьего периода, а там свой момент реализовал форвард «Динамо» Никита Пышкайло. Сумев прорваться через защитников, хоккеист беспрепятственно отправил снаряд за спину Большакову. Точку в игре поставил Копытин, поразивший пустые ворота минчан. Итоговый счет – 3:1 в пользу «Динамо-Молодечно».
Константин Кольцов, главный тренер ХК «Динамо-Молодечно»:
Мы робко начали. «Юность» здорово двигалась, прессинговала нас. Ну, опять же, наверное, матч повторяется, очень много удалений. Я рад, что ребята проявили характер, терпение, выстояли, использовали свои моменты.
Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
«Динамо» с победой поздравляем. Зачастили мы поздравлять их с победой в последнее время. Это нам совершенно не нравится.
Главный тренер ХК «Юность-Минск» о матче с «Динамо-Молодечно»: «Наши ошибки вылились в два гола»
В других встречах дня «Шахтер» в ярком матче обыграл «Неман» и возглавил турнирную таблицу. «Могилев» сенсационно победил «Гомель» впервые с 2015 года, а «Металлург» не испытал проблем с оршанским «Локомотивом».