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Баскетбол. «Цмоки-Минск» в 12-й раз подряд завоевали Кубок Беларуси

28 декабря 2020 12:21
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Новости Беларуси. «Цмоки-Минск» снова лучшие в стране. Столичная команда завоевала Кубок Беларуси в 12-й раз подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Баскетбол. «Цмоки-Минск» в 12-й раз подряд завоевали Кубок Беларуси-1

За трофей подопечные Ростислава Вергуна сражались с «Борисфеном», и матч получился достойным звания финала: к концу заключительной четверти счет на табло был равным – 70:70.  

Баскетбол. «Цмоки-Минск» в 12-й раз подряд завоевали Кубок Беларуси-4

Победителя определил овертайм: сильнее были «драконы» – 83:79.  

Баскетбол. «Цмоки-Минск» в 12-й раз подряд завоевали Кубок Беларуси-7

Самым результативным в столичной команде стал Роберт Лоури, набравший 25 очков. С бронзой Кубка страны – витебский «Рубон», одолевший «Гродно-93» – 94:75.  

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Роберт Лоури # Фотофакт

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