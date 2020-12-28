Баскетбол. «Цмоки-Минск» в 12-й раз подряд завоевали Кубок Беларуси

Новости Беларуси. «Цмоки-Минск» снова лучшие в стране. Столичная команда завоевала Кубок Беларуси в 12-й раз подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Цмоки-Минск» снова лучшие в стране. Столичная команда завоевала Кубок Беларуси в 12-й раз подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За трофей подопечные Ростислава Вергуна сражались с «Борисфеном», и матч получился достойным звания финала: к концу заключительной четверти счет на табло был равным – 70:70.
Победителя определил овертайм: сильнее были «драконы» – 83:79.
Самым результативным в столичной команде стал Роберт Лоури, набравший 25 очков. С бронзой Кубка страны – витебский «Рубон», одолевший «Гродно-93» – 94:75.