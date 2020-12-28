«Выкладываюсь на все 100% всегда». В Минске наградили победителей турнира по теннису в помещениях

Новости Беларуси. В Минске завершилось первенство страны по теннису в помещениях. Участие принимали возрастные категории U-12, U-14 и U-16, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске завершилось первенство страны по теннису в помещениях. Участие принимали возрастные категории U-12, U-14 и U-16, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Если в предыдущие годы победа на турнире гарантировала теннисистам участие в зимнем Кубке Европы, то в этот раз из-за эпидемиологической обстановки международный старт отменен. Однако спортсмены признались, что из-за малого количества соревнований сам факт участия был уже в радость.
Например, в самой старшей возрастной категории победители доказали свой класс: по регламенту, решающую стадию теннисисты играют по круговой системе. У парней лучшим стал Николай Баньков. Он выиграл три встречи из трех.
Николай Баньков, победитель первенства (U-16):
Этот год был сложным из-за вируса, было много отмененных турниров. В целом, я хорошо выступил, сейчас подтвердил свои навыки. Будем готовиться к следующему году.
А вот у девушек равных не было Анне Титовец. Она стала абсолютной чемпионкой, выиграв личный и парный разряды. Девушка призналась, что подошла к первенству в хорошей игровой форме, поэтому трудностей на пути к трофею она не испытала
Анна Титовец, участница первенства Беларуси (U-16):
Я стараюсь с таким легким счетом выигрывать, потому что я выкладываюсь на все 100 % всегда. Я уже не первый раз выигрываю эти соревнования. Я все время, как играю, я выигрывала. На этот турнир тоже была цель выиграть. Очень рада, что достигла.
К слову, вся церемония награждения проходила в необычном формате: во избежание каких-либо контактов теннисисты, подходя к столу с наградами, самостоятельно награждали себя.
Отметим, праздничных каникул у юных мастеров ракетки не планируется. Спортсмены продолжают тренировки к чемпионату страны, который состоится в январе.