«Выкладываюсь на все 100% всегда». В Минске наградили победителей турнира по теннису в помещениях

Новости Беларуси. В Минске завершилось первенство страны по теннису в помещениях. Участие принимали возрастные категории U-12, U-14 и U-16, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Если в предыдущие годы победа на турнире гарантировала теннисистам участие в зимнем Кубке Европы, то в этот раз из-за эпидемиологической обстановки международный старт отменен. Однако спортсмены признались, что из-за малого количества соревнований сам факт участия был уже в радость.

Например, в самой старшей возрастной категории победители доказали свой класс: по регламенту, решающую стадию теннисисты играют по круговой системе. У парней лучшим стал Николай Баньков. Он выиграл три встречи из трех.

Николай Баньков, победитель первенства (U-16):

Этот год был сложным из-за вируса, было много отмененных турниров. В целом, я хорошо выступил, сейчас подтвердил свои навыки. Будем готовиться к следующему году. А вот у девушек равных не было Анне Титовец. Она стала абсолютной чемпионкой, выиграв личный и парный разряды. Девушка призналась, что подошла к первенству в хорошей игровой форме, поэтому трудностей на пути к трофею она не испытала