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Главный тренер ХК «Юность-Минск» о матче с «Динамо-Молодечно»: «Наши ошибки вылились в два гола»

28 декабря 2020 12:11
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Новости Беларуси. 27 декабря в экстралиге А чемпионата страны по хоккею сменился лидер – теперь на первой строке таблицы «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Главный тренер ХК «Юность-Минск» о матче с «Динамо-Молодечно»: «Наши ошибки вылились в два гола»-1

В поединке против «Немана» «горняки» одержали победу – 4:3. Для солигорчан это уже шестая виктория подряд. А вот действующий чемпион – минская «Юность» – дома неожиданно уступила «Динамо-Молодечно» – 1:3.  

Главный тренер ХК «Юность-Минск» о матче с «Динамо-Молодечно»: «Наши ошибки вылились в два гола»-4

Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность-Минск»:  
Я могу сказать, что мы провели очень хороший матч. Было прекрасных моментов прямо масса, я имею в виду не только голевых, а в принципе, что касается игры. К сожалению, наши ошибки вылились в два гола, которые мы получили – абсолютно ненужные.  

Главный тренер ХК «Юность-Минск» о матче с «Динамо-Молодечно»: «Наши ошибки вылились в два гола»-7

Итоги других матчей дня: «Металлург» обыграл «Локомотив» – 3:1, а «Могилев» одержал историческую победу над «Гомелем» – 3:2.  

Главный тренер ХК «Юность-Минск» о матче с «Динамо-Молодечно»: «Наши ошибки вылились в два гола»-10

Для подопечных Дмитрия Рылькова эта виктория действительно значима: команда прервала свою 11-матчевую серию поражений и поднялась с последнего места в таблице. Да и «Гомель» «львы» не обыгрывали уже 5 лет.  

# Хоккей Беларуси # Александр Макрицкий # Дмитрий Рыльков # Фотофакт

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