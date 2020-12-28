Главный тренер ХК «Юность-Минск» о матче с «Динамо-Молодечно»: «Наши ошибки вылились в два гола»

Новости Беларуси. 27 декабря в экстралиге А чемпионата страны по хоккею сменился лидер – теперь на первой строке таблицы «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке против «Немана» «горняки» одержали победу – 4:3. Для солигорчан это уже шестая виктория подряд. А вот действующий чемпион – минская «Юность» – дома неожиданно уступила «Динамо-Молодечно» – 1:3.

Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

Я могу сказать, что мы провели очень хороший матч. Было прекрасных моментов прямо масса, я имею в виду не только голевых, а в принципе, что касается игры. К сожалению, наши ошибки вылились в два гола, которые мы получили – абсолютно ненужные.

Итоги других матчей дня: «Металлург» обыграл «Локомотив» – 3:1, а «Могилев» одержал историческую победу над «Гомелем» – 3:2.