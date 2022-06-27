Главный судья ЧБ по теннису: «Летний чемпионат всегда открыт, это и в прошлые годы было»

На кортах сошлись лучшие спортсмены всех регионов страны. Первый соревновательный день стартовал с квалификационных поединков парней и девушек, выступающих в одиночном разряде. Участие в турнире принимают и зарубежные атлеты. За попадание в основную сетку наравне с белорусами сражаются российские теннисисты.

Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:

Летний чемпионат всегда открыт, это и в прошлые годы было. Иногда приезжают игроки, у нас есть те же россияне или кто-то из Казахстана, кто здесь тренируется постоянно, поэтому они и принимают участие. Есть в сетке квалификации несколько игроков из России, а так в основном белорусы. Почти все ведущие игроки играют и будут играть, за исключением тех, кто сейчас играет турниры ATP, WTA, то есть игроки национальной команд и резерв.

Матчи основного этапа стартуют во вторник, 28 июня, а игроки, выступающие в парном разряде, вступят в борьбу 29-го. Турнир завершится 3 июля. Именно тогда станут известны все победители и призеры.