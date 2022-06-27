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Главный судья ЧБ по теннису: «Летний чемпионат всегда открыт, это и в прошлые годы было»

27 июня 2022 13:44
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Новости Беларуси. В Минском городском центре олимпийского резерва проходит открытый чемпионат Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный судья ЧБ по теннису: «Летний чемпионат всегда открыт, это и в прошлые годы было»-1

На кортах сошлись лучшие спортсмены всех регионов страны. Первый соревновательный день стартовал с квалификационных поединков парней и девушек, выступающих в одиночном разряде. Участие в турнире принимают и зарубежные атлеты. За попадание в основную сетку наравне с белорусами сражаются российские теннисисты.

Главный судья ЧБ по теннису: «Летний чемпионат всегда открыт, это и в прошлые годы было»-4

Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:
Летний чемпионат всегда открыт, это и в прошлые годы было. Иногда приезжают игроки, у нас есть те же россияне или кто-то из Казахстана, кто здесь тренируется постоянно, поэтому они и принимают участие. Есть в сетке квалификации несколько игроков из России, а так в основном белорусы. Почти все ведущие игроки играют и будут играть, за исключением тех, кто сейчас играет турниры ATP, WTA, то есть игроки национальной команд и резерв.

Матчи основного этапа стартуют во вторник, 28 июня, а игроки, выступающие в парном разряде, вступят в борьбу 29-го. Турнир завершится 3 июля. Именно тогда станут известны все победители и призеры.

# Теннис # Андрей Ахрамейко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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