Футбол. Дзержинский «Арсенал» одержал первую победу в высшей лиге

Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси завершились очередные встречи 12-го тура. В первой из них бобруйская «Белшина» обыграла на поле столичного стадиона «Трактор» футболистов «Минска» со счетом – 4:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дзержинский «Арсенал» одержал первую победу в высшей лиге и в упорной борьбе одолели мозырскую «Славию» со счетом – 3:2. В еще одном поединке дня футболисты минского «Динамо» победили на выезде брестских одноклубников с результатом – 3:1. Брестское «Динамо» осталось единственной командой, не одержавшей ни одной виктории в нынешнем первенстве. 27 июня в заключительной игре 12-го тура столичный «Энергетик-БГУ» примет на поле СОК «Олимпийский» могилевский «Днепр».