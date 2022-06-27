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«Минск» стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве

27 июня 2022 12:14
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Новости Беларуси. Спортсмены клуба «Минск» стали обладателями Кубка Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минск» стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве-1

В 2022 году впервые кубковый розыгрыш проходил в открытом формате с участием россиян.
26 июня минчане переиграли гостей из Екатеринбурга (клуб «Динамо-Строитель») со счетом – 2:1. До этого «Минск» победил брестского «Строителя» – 5:2 и сборную белорусских клубов – 7:0.

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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