«Минск» стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве

Новости Беларуси. Спортсмены клуба «Минск» стали обладателями Кубка Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2022 году впервые кубковый розыгрыш проходил в открытом формате с участием россиян.

26 июня минчане переиграли гостей из Екатеринбурга (клуб «Динамо-Строитель») со счетом – 2:1. До этого «Минск» победил брестского «Строителя» – 5:2 и сборную белорусских клубов – 7:0.