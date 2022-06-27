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В Минске проходит открытый чемпионат Беларуси по теннису. Есть и зарубежные спортсмены

27 июня 2022 12:19
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Новости Беларуси. В минском Городском центре олимпийского резерва проходит открытый чемпионат Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске проходит открытый чемпионат Беларуси по теннису. Есть и зарубежные спортсмены-1

На кортах сошлись лучшие спортсмены из всех регионов страны. Первый соревновательный день стартовал с квалификационных поединков парней и девушек, выступающих в одиночном разряде. Участие в турнире принимают и зарубежные атлеты. За попадание в основную сетку наравне с белорусами сражаются российские теннисисты. Матчи основного этапа стартуют во вторник, 28 июня, а игроки, выступающие в парном разряде, вступят в борьбу 29-го. Турнир завершится 3 июля. Именно тогда станут известны все победители и призеры.

# Теннис # Фотофакт

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