«Нёман» взял реванш у минского «Динамо» за поражение в Суперкубке

Последним четвертьфиналистом Кубка Беларуси по футболу стал «Неман». Он оставил не у дел чемпиона – минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оба точных удара случились во втором тайме. Вначале на 53-й минуте Гаврилович поразил свои же ворота. Под занавес дуэли, в компенсированное время, точку поставил Легчилин. Таким образом, «Неман» взял реванш за недавнее поражение в Суперкубке. В следующем раунде второго по значимости национального турнира подопечные Игоря Ковалевича сразятся с «Ислочью».