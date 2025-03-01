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«Нёман» взял реванш у минского «Динамо» за поражение в Суперкубке

01 марта 2025 18:30
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Последним четвертьфиналистом Кубка Беларуси по футболу стал «Неман». Он оставил не у дел чемпиона – минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оба точных удара случились во втором тайме. Вначале на 53-й минуте Гаврилович поразил свои же ворота. Под занавес дуэли, в компенсированное время, точку поставил Легчилин. Таким образом, «Неман» взял реванш за недавнее поражение в Суперкубке. В следующем раунде второго по значимости национального турнира подопечные Игоря Ковалевича сразятся с «Ислочью».

# Футбол

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