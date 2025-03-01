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Дорохович о «Минской лыжне»: это праздник для людей, который позволяет получить и здоровье, и эмоции

01 марта 2025 13:52
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Первый день весны в Раубичах ознаменовался громкими победами. «Минская лыжня – 2025» собрала более 700 человек, это представители разных организаций и ведомств страны, всего 91 команда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорохович о «Минской лыжне»: это праздник для людей, который позволяет получить и здоровье, и эмоции-2

Для многих этот старт стал открытием личных возможностей. В программе массово-спортивного праздника значились пять дисциплин, где участники боролись в биатлонных эстафетах, а также лыжных гонках. Те, кто по каким-то причинам не смог заявиться на турнир, стали активными болельщиками. В розыгрыше биатлонной эстафеты среди органов госуправления победа досталась коллективу Национального собрания Беларуси, во второй группе лучшими стала команда Министерства спорта и туризма, которые продемонстрировали точную стрельбу и прекрасную лыжную технику.

Дорохович о «Минской лыжне»: это праздник для людей, который позволяет получить и здоровье, и эмоции-4

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
В любом деле нужна подготовка, неважно, в спорте или работе. Если есть тщательное планирование, работа над собой, работа с коллективом, всегда будет успех. Мы отстаиваем честь нашего министерства и, соответственно, добились этой победы заслуженно, нашей дружной командой. Сегодня в каждом регионе проводится такая лыжня, и это настоящий праздник для людей, который сегодня позволяет получить и здоровье, и эмоции.

Дорохович о «Минской лыжне»: это праздник для людей, который позволяет получить и здоровье, и эмоции-6

Все участники «Минской лыжни», независимо от показанного результата, получили уникальные финишные медали, которые оставят прекрасные воспоминания и о зиме, и о турнире.

# Александр Дорохович # Государственная политика в области спорта

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