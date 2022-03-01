«Главное, что они туда добрались». Какие сложности возникли во время перелёта паралимпийцев в Пекин?

Новости Беларуси. Белорусская паралимпийская команда продолжает обживаться в Пекине. Здесь 4 марта стартует главный мультифорум четырехлетия, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша страна будет представлена в двух видах спорта – биатлоне и лыжных гонках. Свое мастерство продемонстрируют 12 атлетов.
Белорусские спортсмены уже разместились в Олимпийской деревне и провели первые тренировки на китайских трассах. Несмотря на некоторые трудности, возникшие во время перелета, боевой настрой паралимпийцы сохранили. И сейчас они проходят адаптацию. Но уже 5 марта наших ребят ожидает первый паралимпийский старт в биатлоне.
Игорь Лапшин, директор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:
Так уж получилось, что вылетели они на два дня позже, чем предполагалось, и сама дорога была достаточно сложной, именно потому что по времени это заняло гораздо больше, чем предполагалась. Но тем не менее главное – результат. Главное, что они туда добрались. Сейчас средства коммуникации позволяют связываться с Китаем гораздо проще, чем это было раньше, поэтому ежедневно общаемся с ними, выясняем, как дела. Если вдруг какие-то вопросы возникают, понятно, что мы оперативно отсюда сможем отреагировать, чтобы им помочь. Хотя там работает такая команда, которая, я думаю, справится на месте со всеми вопросами, которые будут возникать.
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