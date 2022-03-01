«Главное, что они туда добрались». Какие сложности возникли во время перелёта паралимпийцев в Пекин?

Игорь Лапшин, директор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:

Так уж получилось, что вылетели они на два дня позже, чем предполагалось, и сама дорога была достаточно сложной, именно потому что по времени это заняло гораздо больше, чем предполагалась. Но тем не менее главное – результат. Главное, что они туда добрались. Сейчас средства коммуникации позволяют связываться с Китаем гораздо проще, чем это было раньше, поэтому ежедневно общаемся с ними, выясняем, как дела. Если вдруг какие-то вопросы возникают, понятно, что мы оперативно отсюда сможем отреагировать, чтобы им помочь. Хотя там работает такая команда, которая, я думаю, справится на месте со всеми вопросами, которые будут возникать.