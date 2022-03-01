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Белорус Виталий Лисакович эффектно дебютировал за «Рубин» в матче футбольного чемпионата России

01 марта 2022 16:02
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Виталий Лисакович эффектно дебютировал за «Рубин» в матче футбольного чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус оформил дубль.

Белорус Виталий Лисакович эффектно дебютировал за «Рубин» в матче футбольного чемпионата России-1

Правда, это не помогло. Команда из Татарстана в итоге проиграла питерскому «Зениту» – 2:3. Интересно, что все голы уместились во вторые 45 минут. Вначале доминировали хозяева, поразив цель дважды. Затем настало время нашего форварда. На 61-й минуте он сократил отставание, а через несколько минут во второй раз отправил мяч в сетку.

В концовке матча казанская команда осталась в меньшинстве и не выстояла уже в компенсированное время. «Зенит» лидирует в чемпионате России, «Рубин» идет 11-м.

# Футбол # Виталий Лисакович # Фотофакт

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