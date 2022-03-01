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Два результативных балла в одном матче. Шарангович помог «Нью-Джерси» разгромить «Ванкувер»

01 марта 2022 15:57
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Два результативных балла в одном матче. Егор Шарангович был заметной фигурой на льду в поединке «Нью-Джерси» против «Ванкувера». Белорус выходил на площадку в первом, ударном звене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Два результативных балла в одном матче. Шарангович помог «Нью-Джерси» разгромить «Ванкувер»-1

Вначале наш хоккеист забросил сам, а затем помог отличиться партнерам. Айстайм составил 14 минут 44 секунды. Нынешнее взятие ворот стало уже четвертым кряду. А всего на счету Шаранговича 28 баллов в 47 дуэлях.

Что до результата противостояния, то «Нью-Джерси» камня на камне не оставил от обороны «Ванкувера» – 7:2. В первом и втором периодах исполнители «Девилз» забросили по три раза, а в последнем ограничились одним взятием ворот.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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