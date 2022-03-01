НОК призвал международное сообщество остановить дискриминацию в спорте по национальному признаку

Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет Беларуси призвал международное спортивное сообщество объединиться и остановить дискриминацию в спорте по национальному признаку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный олимпийский комитет Беларуси:

Принцип «спорт вне политики» уже давно применяется Международным олимпийским комитетом весьма избирательно. Поддерживая политические решения отдельных стран, МОК лишает многих спортсменов единственного в жизни шанса проявить себя. Белорусские спортсмены, участвующие в международных соревнованиях, уже сталкиваются с угрозами и дискриминацией в свой адрес, в том числе подогреваемой действиями МОК. МОК не интересует факт, что Беларусь не нарушала олимпийское перемирие и белорусские войска не принимают участие в конфликте на территории Украины.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет в очередной раз решил оставить белорусских спортсменов без флага и гимна и рекомендовал спортивным федерациям не допускать наших атлетов к участию в соревнованиях. НОК Беларуси категорически не согласен с таким решением и считает это нарушением всех международных прав.

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