Прямой эфир

Волейбол. «Шахтёр» обыграл немецкий «Франкфурт», но всё равно завершил выступление в Лиге чемпионов

18 октября 2018 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Выиграли, но завершили борьбу. Солигорский «Шахтер» провел ответный матч первого квалификационного раунда волейбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. «Шахтёр» обыграл немецкий «Франкфурт», но всё равно завершил выступление в Лиге чемпионов-1

В немецком Франкфурте подопечные Виктора Бекши соперничали с игроками местного клуба. Солигорчане уступили первую и вторую партии, зато взяли три следующих и добились победы – 3:2.

Правда, дальше по турнирной сетке идет «Франкфурт». В первой игре этих команд на площадке в Минске немецкий клуб был сильнее по итогам трех партий.

# Волейбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гандболисты БГК лидируют в турнирной таблице чемпионата РБ после победы над СКА
18 октября 2018 07:41

Гандболисты БГК лидируют в турнирной таблице чемпионата РБ после победы над СКА

«Очень даже неплохая игра, коммуникации в нападении». Главный тренер «Цмоков» о победе над бельгийским «Монс-Эно»
18 октября 2018 07:25

«Очень даже неплохая игра, коммуникации в нападении». Главный тренер «Цмоков» о победе над бельгийским «Монс-Эно»

«Нам очень почётно выиграть у такого клуба». Михаил Захаров о победе «Юности» над финским ТПС в Лиге чемпионов
18 октября 2018 06:49

«Нам очень почётно выиграть у такого клуба». Михаил Захаров о победе «Юности» над финским ТПС в Лиге чемпионов