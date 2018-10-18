Волейбол. «Шахтёр» обыграл немецкий «Франкфурт», но всё равно завершил выступление в Лиге чемпионов

В немецком Франкфурте подопечные Виктора Бекши соперничали с игроками местного клуба. Солигорчане уступили первую и вторую партии, зато взяли три следующих и добились победы – 3:2.

Правда, дальше по турнирной сетке идет «Франкфурт». В первой игре этих команд на площадке в Минске немецкий клуб был сильнее по итогам трех партий.