Под минском проходит турнир по мини-футболу между командами «трудных» подростков и МВД

Новости Беларуси. Под Минском проходит не совсем обычный турнир по мини-футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команд восемь. Одна – дружина лицея МВД. В составе семи остальных – трудные, как говорят, подростки и инспекторы по делам несовершеннолетних. За победу в серии матчей они борются именно в такой связке. Поддержку таким, во всех смыслах непростым, поединкам оказывает большая команда болельщиков и Президентский спортивный клуб.

Мини-футбол – это пять игроков в сборной, тактика как в зальных видах спорта. Играют команды «один в один», то есть каждый полевой контролирует действия своего соперника. Без сплоченности никак, и здесь совсем неважно, у кого погоны, а у кого приводы.

Его кумир – Криштиану Роналду. Как и знаменитый португалец, футболом Артем занимался профессионально. Ошибка, совершенная полтора года назад, чуть не стоила мечты.

Артем Сенкевич, учащийся Гродненского государственного профессионального лицея строителей № 1:

Это моя жизнь. С шести лет занимаюсь футболом, и без футбола я вообще никто. Чужие вещи как-то не хочется трогать, и, даже если найду, то обязательно верну.

На поле 8 команд со всех регионов страны. В одной сборной проблемные подростки выступают со своими же инспекторами. Концепция турнира проста: если к победе, то вместе.

Андрей Костючков, старший участковый инспектор по делам несовершеннолетних Первомайского РУВД Минска:

Играть в одной команде отлично! Уже взаимопонимание есть. Я думаю, мы должны уехать отсюда с первым местом.

Соратник по команде и подопечный в одном лице на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних попал полтора месяца назад.

Андрей Цыбинский, учащийся Минского государственного политехнический колледжа:

Попал по дурости. Будем исправляться.

Игра напряженная с первых минут. В бутсах и спортивной форме не признать даже генерал-майора. Несмотря на периодически моросящий дождь, жарко не только на поле, но и на трибунах.

Николай Мельченко, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

Заново родился, окунулся в детство. Поверьте мне, на моем опыте – такая командная игра людей сплачивает. Проявляется определенное чувство порядочности, целеустремленности.

В первый день команды играют в подгруппах. А уже 13 октября сойдутся в финальном поединке. Победителям достанутся кубки, а лучшие футболисты получат специальные призы.