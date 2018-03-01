Глава ЕОК на встрече с Президентом: «С нетерпением жду момента, когда приеду сюда на открытие Евроигр в следующем году»

Новости Беларуси. Беларусь в предвкушении яркого и зрелищного события. До Европейских игр остается больше года, подготовка к важнейшим и очень ответственным для нашей страны стартам в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нюансы предстоящего события Александр Лукашенко сегодня, 1 марта, обсудил с главой Европейских олимпийских комитетов. Европиада, как ее уже окрестили, – серьезный и открытый экзамен для всей страны. Стадионы, гостиницы, транспорт, питание – мелочей здесь не может быть. Так же гостеприимно, как наш Президент приветствует главу Европейских олимпийских комитетов, Беларусь готовится встречать II Европейские игры. Можно сказать, это своеобразная европейская Олимпиада. И даже проходит один раз в четыре года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приятно, дорогой Янез, видеть тебя в здравии. Спасибо, что навещаешь Беларусь. У нас действительно есть, о чем поговорить. А главное, хотел бы, чтобы ты мне сказал о тех претензиях, которые у тебя есть в плане нашей подготовки к Европейским играм, которые состоятся чуть больше, чем через год.

Янез Кочианчич, глава Европейских олимпийских комитетов:

Ваши сотрудники великолепно делают свою работу. Мы уже находимся в завершающей стадии подготовительного процесса. И оргкомитеты, и профессиональные сотрудники выполняют свою работу на очень высоком уровне. Мы знали, что так и будет, потому что у Беларуси очень много опыта в области организации спортивных мероприятий. Янез Кочианчич – в Минске частый гость. Спортивный функционер отлично знаком с функционалом белорусских арен, стадионов, гребных каналов и спортивных баз. Всего локациями для II Европейских игр станут 12 объектов. Все эти спортивные залы и дорожки, которые доступны белорусам ежедневно, отвечают самым высоким международным стандартам.

Янез Кочианчич:

Европейские олимпийские комитеты полностью удовлетворены той подготовкой, которая проведена на настоящий момент. Мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее, потому что у вас этими вопросами занимаются квалифицированные, хорошо подготовленные, профессиональные кадры. Я с нетерпением жду того момента, когда приеду сюда на открытие Евроигр в следующем году.

В конце июня 2019 года Беларусь спортивную и гостеприимную оценят 6 тысяч спортсменов и тренеров из 50 стран. Плюс болельщики и – внимание! – тысяча журналистов. Мы работаем сразу по нескольким направлениям: от оснащения спортивных объектов до организации торговли и проживания. Если сказать проще, то Беларусь собирается побить рекорд высокой праздничной планки Чемпионата мира по хоккею.

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекции II Европейских Игр 2019 года»:

Требования к любым подрядчикам предъявляются самые высокие. Должны быть, не зависимо от того, о чем мы говорим, транспортное обслуживание, питание, информационные технологии. Должны быть услуги мирового уровня. Фактически мы по аналогии применяем те стандарты, которые используются на Олимпийских играх. Организация Европейских олимпийских комитетов пошла на беспрецедентные меры – проведение Игр для нашей страны без обязательного взноса в размере 25 миллионов долларов. Беларусь явит миру новые «звезды» в 15 видах спорта. А прямая трансляция – это большие деньги. Доходы от медиаправ, как говорится, «фифти-фифти» между ЕОК и принимающей страной. Плюс средства от рекламы, загруженность отелей и сельских гостиниц – агроусадеб.

Евгений Пустовой, телекомпания СТВ:

Учитывая геополитическое положение Беларуси, ее называют окном в Европу. А вот из окна Министерства спорта и туризма хороша заметна динамика реконструкции, который готовится ко II Европейским играм. Они должны стать не только международным спортивным праздником, но и имиджевым проектом, а также импульсом для развития отечественной туристической отрасли.