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Янез Кочианчич отметил, что с нетерпением ждет, когда приедет летом в Минск на открытие ІІ Евроигр

01 марта 2018 11:58
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Новости Беларуси. Подготовку к ІІ Европейским играм обсудили 1 марта во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой Европейских олимпийских комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные международные соревнования наша страна примет уже в 2019 году. Ожидается участие 4000 спортсменов и около 2000 тренеров. Освещать игры будет как минимум тысяча зарубежных журналистов.

Янез Кочианчич отметил, что с нетерпением ждет, когда приедет летом в Минск на открытие ІІ Евроигр-1

Напоминаем, право на проведение вторых Европейских игр в Минске наша страна получила в октябре 2016 по итогам заседания 45 генеральной ассамблеи ЕОК. Первые же подобные соревнования прошли в Баку. Для белорусских спортсменов они были успешными: завоевав 43 медали, наша сборная заняла седьмое место в неофициальном общекомандном зачете.

Янез Кочианчич отметил, что с нетерпением ждет, когда приедет летом в Минск на открытие ІІ Евроигр-4

Янез Кочианчич отметил, что с нетерпением ждет, когда приедет летом в Минск на открытие ІІ Евроигр, а также поздравил нашу страну с успехами на прошедшей зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

# Фотофакт # Европейские игры # Янез Кочианчич

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