Янез Кочианчич отметил, что с нетерпением ждет, когда приедет летом в Минск на открытие ІІ Евроигр

Новости Беларуси. Подготовку к ІІ Европейским играм обсудили 1 марта во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой Европейских олимпийских комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабные международные соревнования наша страна примет уже в 2019 году. Ожидается участие 4000 спортсменов и около 2000 тренеров. Освещать игры будет как минимум тысяча зарубежных журналистов.

Напоминаем, право на проведение вторых Европейских игр в Минске наша страна получила в октябре 2016 по итогам заседания 45 генеральной ассамблеи ЕОК. Первые же подобные соревнования прошли в Баку. Для белорусских спортсменов они были успешными: завоевав 43 медали, наша сборная заняла седьмое место в неофициальном общекомандном зачете.