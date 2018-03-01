Трехдневный международно-практический семинар для тренеров и судей по боксу в БГУФК. Итоги

Новости Беларуси. В Университете физкультуры завершился трехдневный международно-практический семинар для тренеров и судей по боксу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В его программе значились круглые столы, выступления ведущих отечественных и зарубежных экспертов и, конечно, проведение мастер-классов.
Это лишь первый этап работы с функционерами. В течение года каждые три месяца белорусские специалисты и рефери будут иметь уникальную возможность пополнить свой багаж новыми знаниями и познакомиться с современными технологиями в этом виде спорта. По окончании обучения слушатели получат сертификаты и дипломы о повышении квалификации.