Трехдневный международно-практический семинар для тренеров и судей по боксу в БГУФК. Итоги

Это лишь первый этап работы с функционерами. В течение года каждые три месяца белорусские специалисты и рефери будут иметь уникальную возможность пополнить свой багаж новыми знаниями и познакомиться с современными технологиями в этом виде спорта. По окончании обучения слушатели получат сертификаты и дипломы о повышении квалификации.

В его программе значились круглые столы, выступления ведущих отечественных и зарубежных экспертов и, конечно, проведение мастер-классов.

Новости Беларуси. В Университете физкультуры завершился трехдневный международно-практический семинар для тренеров и судей по боксу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Сергеев, заведующий кафедрой фехтования, бокса и тяжелой атлетики БГУФК:

Впервые такой семинар в таком формате мы попробовали провести. Для чего? Потому что тенденции изменения современного бокса, они очень разнообразны, многогранны и иногда противоречивы.

Каждый этап – направление определенной темы. В данном случае первый этап посвящен планированию подготовки спортсменов различной квалификации. Мы надеемся, что белорусский флаг будет подниматься еще на Олимпийских играх, на соревнованиях боксеров. Поэтому мы стараемся быть на уровне всех современных требований.