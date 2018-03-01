Глава ЕОК – Александру Лукашенко: «Ваши сотрудники великолепно делают свою работу»
Новости Беларуси. Подготовку к ІІ Европейским играм обсудили 1 марта во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой ЕОК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Янез Кочианчич отметил, что с нетерпением ждет, когда приедет летом в Минск на открытие ІІ Евроигр
Доволен ли Янез Кочианчич продленной работой, поинтересовался Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приятно, дорогой Янез, видеть тебя в здравии. Спасибо, что навещаешь Беларусь. У нас действительно есть, о чем поговорить. А главное – хотел бы, чтобы ты мне сказал о тех претензиях, которые у тебя есть в плане нашей подготовки к Европейским олимпийским играм, которые состоятся чуть больше, чем через год.
Янез Кочианчич, глава Европейских олимпийских комитетов:
Ваши сотрудники великолепно делают свою работу. Мы уже находимся в завершающей стадии подготовительного комитета. И оргкомитеты, и профессиональные сотрудники выполняют свою работу на очень высоком уровне. Мы знали, что так и будет, потому что у Беларуси очень много опыта в области организации спортивных мероприятий.