Глава ЕОК – Александру Лукашенко: «Ваши сотрудники великолепно делают свою работу»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приятно, дорогой Янез, видеть тебя в здравии. Спасибо, что навещаешь Беларусь. У нас действительно есть, о чем поговорить. А главное – хотел бы, чтобы ты мне сказал о тех претензиях, которые у тебя есть в плане нашей подготовки к Европейским олимпийским играм, которые состоятся чуть больше, чем через год.