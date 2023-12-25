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ЧБ по хоккею. Определены лучшие игроки чемпионата

25 декабря 2023 13:55
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Лучшие в своих амплуа названы в чемпионате Беларуси по хоккею. В символическую сборную тура включены сразу два игрока солигорского «Шахтера», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ по хоккею. Определены лучшие игроки чемпионата-1

Вратарскую позицию занял Георгий Анаркулов. Он по итогам двух матчей оставил владения в неприкосновенности. Титул лучшего нападающего достался Михаилу Шалагину. Форвард «кротов» заработал 6 бомбардирских баллов в противостоянии с чемпионом – жлобинским «Металлургом». Сильнейшим защитником признан Андрей Антонов из «Юности». Лучший молодой исполнитель – Степан Звягин из «Динамо-Молодечно».

# Хоккей Беларуси # Георгий Анаркулов # Михаил Шалагин # Степан Звягин

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