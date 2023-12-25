Белоруска Анна Терех перешла в клуб «Сити Любляна»

Одна из сильнейших велогонщиц Беларуси Анна Терех продолжит карьеру за рубежом. Спортсменка подписала соглашение с итальяно-словенской дружиной «Сити Любляна», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В завершившемся сезоне Терех стала абсолютной чемпионкой страны на шоссе и победила на этапе мирового тура. Кроме того, она брала награды на трековых соревнованиях в России.