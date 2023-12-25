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Белоруска Анна Терех перешла в клуб «Сити Любляна»

25 декабря 2023 13:55
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Одна из сильнейших велогонщиц Беларуси Анна Терех продолжит карьеру за рубежом. Спортсменка подписала соглашение с итальяно-словенской дружиной «Сити Любляна», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Анна Терех перешла в клуб «Сити Любляна»-1

В завершившемся сезоне Терех стала абсолютной чемпионкой страны на шоссе и победила на этапе мирового тура. Кроме того, она брала награды на трековых соревнованиях в России.

# Велоспорт # Анна Терех

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