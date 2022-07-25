Белорусы завоевали две бронзы на международном турнире по дзюдо памяти Коблева

В Майкопе завершился международный турнир по дзюдо памяти Коблева, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В активе нашей сборной две награды. В первый день состязаний бронзу в весовой категории до 60 килограммов взял Артем Колосов.

А в заключительный его старания поддержал Егор Воропаев. Он также взошел на третью ступень пьедестала. Была близка к награде Ульяна Миненкова, но в решающей схватке она проиграла и в генеральной классификации стала пятой.