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Белорусы завоевали две бронзы на международном турнире по дзюдо памяти Коблева

25 июля 2022 11:37
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В Майкопе завершился международный турнир по дзюдо памяти Коблева, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В активе нашей сборной две награды. В первый день состязаний бронзу в весовой категории до 60 килограммов взял Артем Колосов.  

Белорусы завоевали две бронзы на международном турнире по дзюдо памяти Коблева-1

А в заключительный его старания поддержал Егор Воропаев. Он также взошел на третью ступень пьедестала. Была близка к награде Ульяна Миненкова, но в решающей схватке она проиграла и в генеральной классификации стала пятой.  

# Дзюдо # Артём Колосов # Ульяна Миненкова # Егор Воропаев # Фотофакт

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