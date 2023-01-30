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Гимнастка Алина Горносько выиграла пять золотых медалей на турнире в Испании

30 января 2023 19:59
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Белорусские грации триумфально выступили на международном турнире в Испании. Один из лидеров нашей сборной Алина Горносько стала обладательницей пяти золотых наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Она была вне конкуренции в олимпийском виде – многоборье, а также в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

Гимнастка Алина Горносько выиграла пять золотых медалей на турнире в Испании-1

Медали также есть в активе Алины Речкиной, Дарьи Ткачевой, Елизаветы Зорькиной и Дарьи Веренич.

Гимнастка Алина Горносько выиграла пять золотых медалей на турнире в Испании-4

Отметим, Алина Горносько получила специальный приз. Она удостоилась звания «Мисс турнира». Помимо нашей страны в соревнованиях принимали участие гимнастки из Испании, Египта, Литвы и Бельгии.

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# Гимнастика # Алина Горносько # Алина Речкина # Дарья Ткачева # Елизавета Зорькина # Дарья Веренич # Фотофакт

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