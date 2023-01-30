Гимнастка Алина Горносько выиграла пять золотых медалей на турнире в Испании

Белорусские грации триумфально выступили на международном турнире в Испании. Один из лидеров нашей сборной Алина Горносько стала обладательницей пяти золотых наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Она была вне конкуренции в олимпийском виде – многоборье, а также в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.