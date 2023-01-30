КХЛ. Минское «Динамо» дома обыграло «Куньлунь»

Минское «Динамо» в домашнем матче одолело «Куньлунь» – 3:2. Команды в последний раз встречались меньше недели назад. И тогда подопечные Вудкрофта разгромили оппонентов со счетом 5:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В КХЛ столичный коллектив продолжает выступать с переменным успехом, из-за чего никак не может закрепиться в зоне плей-офф. Именно поэтому в понедельник, 30 января, важно было не позволить «драконам» взять реванш. В первом периоде коллективы по разу огорчили друг друга. Во втором отрезке встречи сценарий повторился. В третьей 20-минутке «зубры» смогли вырваться вперед. В составе минчан отличились Ник Меркли, Роман Горбунов и Брэндон Козун. Следующий матч «динамовцы» проведут также дома. В четверг, 2 февраля, в Минск приедет магнитогорский «Металлург».