Гимнаст Егор Шарамков – о шансе на олимпийскую лицензию. Поговорили с победителем Кубка мира

Тронулся лед в спортивной гимнастике, наши спортсмены напористо и быстро идут к своей цели. Призер чемпионата Европы, чемпион Кубка России Егор Шарамков в программе вольных упражнений на Кубке мира в Баку оставил всех соперников позади и взял золото, что позволило ему стать обладателем 50 баллов и второй позиции в рейтинге. Этот показатель дает огромные шансы на олимпийскую лицензию. Правда, надо на последнем старте в Катаре быть не хуже. Кто такой Егор Шарамков, какой у него характер и хватит ли ему сил продолжить гонку за олимпийскими квитками? Юлия Силипицкая, СТВ:

Первая медаль какая в памяти?

Егор Шарамков, победитель Кубка мира по спортивной гимнастике:

Международный старт в Берлине. Не помню, 15-й, 14-й год. Но меня тогда взяли на лягушачьих правах. Ну и, оказывается, получилось выиграть. И тогда уже начали на меня по-другому смотреть. Юлия Силипицкая:

А победил в многоборье или в отдельных? Егор Шарамков:

В прыжке. Юлия Силипицкая:

Опорный прыжок? Егор Шарамков:

Да. С остальными были проблемы, но прыжок получился. Юлия Силипицкая:

А чем тебе вольные упражнения? Занравились или просто они покатили? Егор Шарамков:

Ну, скорее, они покатили. Мне нравилось прыгать, поэтому я пробовал и то, и то, и то. Ну, я не стремился к чему-то раньше сильно так прям. Я просто прыгал, потому что мне нравилось. Юлия Силипицкая:

Вот что ты ощущаешь? Егор Шарамков:

Скорее, я ощущаю больше давление. Юлия Силипицкая:

Почему?

Егор Шарамков:

Ответственность как-никак. Раньше я для души делал, а сейчас делаю для страны. Юлия Силипицкая:

У тебя уже такой большой спортивный стаж, несмотря на то, что ты достаточно молод. То есть 21 год где-то стажа. Егор Шарамков:

С пяти лет. Ну, уже 20. Юлия Силипицкая:

Ты уже на пенсию наработал. Егор Шарамков:

Возможно. Юлия Силипицкая:

Олимпийская лицензия в Париж. Она в кармане, в руке или в голове? Егор Шарамков:

Ну, скорее, она еще пока в Катаре. Юлия Силипицкая:

А в Катаре будешь как-то программу свою менять, усложнять? Егор Шарамков:

Нет. Юлия Силипицкая:

А сколько программе, которую ты сейчас катаешь? Егор Шарамков:

Пошел второй цикл.

Юлия Силипицкая:

Олимпийский цикл второй? Егор Шарамков:

Да. Юлия Силипицкая:

Какие связки в твоей программе сложные? Егор Шарамков:

Практически все сложные, они не ниже группы D. Два бланша с двумя винтами прямым телом. Первое. Потом два винта вперед, двойное сальто вперед. Потом винт вперед, два угла вперед. Их делают для сложности. Плюс, если ты делаешь связки, то есть один элемент и второй элемент, то тебе дают надбавку за это. Юлия Силипицкая:

А что надо для тебя, чтобы ты вышел и выдал программу чисто? Егор Шарамков:

Больше везения, я думаю. Юлия Силипицкая:

То есть везение все-таки существует? Егор Шарамков:

Конечно, это спорт. И олимпийские чемпионы тоже падают, несмотря на то, сколько они выступали или какой путь они прошли. Юлия Силипицкая:

А есть разница на каком-то покрытии? Егор Шарамков:

Да, есть. Юлия Силипицкая:

А вот в Катаре будет как?