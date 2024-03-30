Две ничьи из трёх матчей – подводим итоги игрового дня 2-го тура ЧБ по футболу

Борисовский БАТЭ на выезде не смог распечатать ворота новополоцкого «Нафтана». Команды разошлись миром – 0:0. «Витебск» на своем поле бодро начал поединок против «Славии». К 7-й минуте хозяева уже вели со счетом 2:0. Но еще до перерыва мозыряне смогли отыграться – дубль оформил капитан Павел Чикида. А во втором тайме победу мозырянам принес Кириленко – 3:2. В матче «Ислочи» и «Шахтера» зафиксирована нулевая ничья. Остальные игры 2-го тура состоятся 31 марта. На повестке грядущего дня столичное дерби – «Минск» примет действующего чемпиона «Динамо». С гродненским «Неманом» сыграет «Гомель», а жодинское «Торпедо» встретится со «Слуцком».