Стал известен последний полуфиналист мужского ЧБ по гандболу

Сегодня, 30 марта, в третьем поединке серии столичный БГУФК-СКА одолел с минимальным счетом «Машеку» – 24:23 – и забронировал себе пропуск в 1/2 финала плей-офф Суперлиги. Счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу минской дружины. На стадии полуфинала студенты встретятся с «Мешков Брест». Первый матч за выход в финал пройдет 3 апреля. Вторую полуфинальную пару составили столичный СКА и гродненский «Кронон».