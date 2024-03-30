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Стал известен последний полуфиналист мужского ЧБ по гандболу

30 марта 2024 16:49
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Определился последний участник полуфинальной стадии чемпионата Беларуси по гандболу среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стал известен последний полуфиналист мужского ЧБ по гандболу-1

Сегодня, 30 марта, в третьем поединке серии столичный БГУФК-СКА одолел с минимальным счетом «Машеку» – 24:23 – и забронировал себе пропуск в 1/2 финала плей-офф Суперлиги. Счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу минской дружины. На стадии полуфинала студенты встретятся с «Мешков Брест». Первый матч за выход в финал пройдет 3 апреля. Вторую полуфинальную пару составили столичный СКА и гродненский «Кронон».

# Гандбол

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