Новости Беларуси. Героев прошедшей в Казани универсиады чествовали в Министерстве внутренних дел Беларуси. Глава ведомства поздравил наших спортсменов с блестящим выступлением на мировом первенстве и вручил почетные награды. Результаты белорусов на летней Универсиаде впечатляют: они завоевали 40 медалей, 13 из них — высшей пробы.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Поздравляем вас с такими достижениями, спасибо за ваш труд, и я убежден, что это только начало, для некоторых, может быть, начало, спортивного пути. Как показывает история, с таких форумов молодежных, спортивных, многие великие атлеты, спортсмены начинали и добивались серьезных результатов. Поэтому, я думаю, в ближайшее время на ближайшей олимпиаде, кто-то себя проявит.

В итоге наша сборная заняла пятое место. В этот раз Беларусь на всемирных играх представляла самая многочисленная делегация из всех, которые ранее участвовали в аналогичных стартах. В нее вошли 226 человек. Наибольшее число наград завоевано в плавании и гребле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Литвинчук, победитель XXVII летней Универсиады в Казани:

Много до этого выступали все вместе, поэтому переживали, болели, помогали друг другу, старались, чтобы было поменьше каких-то ньюансов. Поэтому уровень соревнований и ответственность за страну, за себя, за родных и близких, которые переживают очень, переполнял.