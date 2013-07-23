Директором футбольного клуба «Партизан-МТЗ» стала 22-летняя девушка

Новости Беларуси. Футбол под каблуком. Впервые в истории белорусского футбола главным менеджером команды стала девушка.

Директору клуба «Партизан-МТЗ» Анне Болбас всего 22 года. У нее диплом математика и, судя по всему, огромная любовь к футболу: изначально Анна помогала в работе клуба на волонтерских началах. Возможно, смена руководителя в корне изменит ситуацию.

«Партизан-МТЗ» играет во второй лиге белорусского футбольного чемпионата. Сейчас команда находится внизу турнирной таблицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Болбас, главный менеджер ФК «Партизан-МТЗ»:

Выбрали меня фанаты, болельщики клуба, на которых сейчас все это держится, из нескольких кандидатур. Ко мне хорошо относятся. Нет никакого ущемления из-за того, что я женщина. В принципе, математик может работать практически в любой сфере.