Новости Беларуси. Игра генералов, или японские шахматы. Минск впервые принимает чемпионат Европы и мировое открытое первенство по сёги. Соревнования проходят во Дворце детей и молодежи. Это одна из старейших настольных интеллектуальных игр в истории.

Для участия в турнире в белорусскую столицу приехали три чемпиона Европы прошлых лет. Имена сильнейших назовут в воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа».

Японские шахматы, или сёги, - игра генералов. Самураи, садясь за доску, изучали военную стратегию и развивали тактическое мышление. Сегодня это одна из самых сложнейших интеллектуальных игр, при этом лучшие компьютерные программы, до сих пор не могут одолеть выдающихся шахматистов.

Де Толедо Джеймс Манн (Бразилия):

Моя жена из Японии. Сын научился играть у своего деда, а потом приобщил к этим шахматам и меня. Занимаюсь сёги уже лет пять, и, честно говоря, для меня важна не столько победа, сколько возможность встретится с более сильными игроками, учиться и наблюдать за ходом их мысли.

Доска 9 на 9. Как и в классических шахматах есть король, ладья, конь, слон и пешки. К ним добавили уланов, золотых и серебряных генералов. Впрочем, все фигуры, а их по 20 у каждого игрока, одного цвета и пятигранной формы. Только размер увеличивается соответственно значимости. И в конце игры не принято произносить шах и мат. Говорят, неэтично.

Партия в сёги может длиться несколько дней. Фигуры ходят на короткие расстояния. И прежде чем пойти на сближение, игроки могут десятки ходов в своей зоне строить защитные крепости. И в отличие от западных шахмат, сбитые фигуры противника можно возвращать на доску.

В Беларуси в такие шахматы играют с 2002 года. И уже есть успехи, в прошлом году на мировом форуме наш игрок стал вице-чемпионом. Лучшего игрока Европы определяют ежегодно. Такая традиция появилась в 1985. В Беларуси, да и вообще на территории СНГ, чемпионат старого света проходит впервые. В борьбе за право проведения мы одолели Будапешт, Канны и Пардубице.

Сергей Лысенко, заведующий кабинетом шахмат Минского государственного Дворца детей и молодежи:

Этот турнир уникален тем, что к нам прилетели 3 чемпиона Европы разных лет, которые до этого не встречались вместе ни на одном чемпионате Европы, то есть вот здесь они покажут, кто на самом деле сильнейший, кто достоин носить корону звания чемпиона Европы.

В программе три турнира: собственно чемпионат Европы, открытое мировое первенство, в котором могут принять участие все желающие, и блиц-соревнования. Участники: от мала до велика. Ограничений нет.

Жеребьевка согласно рейтингу. Так что за одной доской, по-японски «сёгибаном», могут встретиться мужчина с женщиной, или, самый юный, лет шести, и, например, самый возрастной, лет 80-ти, игрок.